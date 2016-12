Dal punto di vista stilistico, nel frontale domina la calandra single frame dal design ottagonale in posizione elevata, come nella migliore tradizione Audi, mentre le grandi prese d’aria accentuano l‘immagine robusta e rassicurante. Lateralmente, il tetto basso e discendente confluisce nel montante posteriore, in cui la lama aerodinamica colorata in contrasto con la carrozzeria enfatizza la sportività della vettura.

Il posteriore è dinamico, arricchito da un lungo spoiler superiore ed impreziosito dal design originale dei gruppi ottici.

La vocazione urbana della vettura si traduce in grande maneggevolezza e agilità, grazie anche alle dimensioni contenute in soli 4,19 m di lunghezza, 1,51 m di altezza e 1,79 m di larghezza.