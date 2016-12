Abbiamo testato l’ultima versione della i3 94 Ah, percorrendo 85 km in modalità elettrica, mantenendo il 70% della carica: meglio rispetto alla i3 precedente, ma senza scongiurare ancora l’«ansia da autonomia». Le auto saranno comunque tutte elettriche non prima del 2040, con utenti che non rinunceranno all’auto personale e al piacere di guida, e altri che invece si affideranno alla condivisione: in questo senso, il progetto DriveNow per il car sharing, anche con BMW i3, rappresenta un primo banco di prova. Tutti i veicoli del futuro saranno connessi in rete: già oggi su tutte le BMW nuove c’è una SIM card, e si possono acquistare servizi di connettività a scelta, in un cloud dedicato. E poi c’è la ricarica: comuni virtuosi come Firenze hanno attuato insieme alle Case una politica di aggiornamento delle colonnine, oggi più di 170; in Italia si sta muovendo Enel, che punta ad offrire card e app per facilitare i pagamenti, con il servizio ChargeNow, e sistemerà nel 2017 colonnine in alcune autostrade italiane e austriache.