La Nissan Micra è cresciuta. Da citycar a sfidante per il segmento B in Europa, la quinta generazione segna una partenza da zero: non solo in termini di dimensioni, ma anche di linguaggio del design. «La nostra – afferma Shiro Nakamura, responsabile del design della casa giapponese – è una geometria emozionante, molto moderna. Volevamo rendere la vettura più dinamica e affascinante, lo abbiamo fatto non con una forma bionica ma piuttosto con un input meccanico e geometrico».