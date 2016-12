La connettività applicata all’industria dell’auto ha un impatto sempre maggiore, ed è per questo che in Seat ci sono addirittura più persone impegnate nel design degli schermi, che negli esterni dell’auto. Entro la fine dell’anno, il team impegnato nell’UX Design (l’area dedicata allo sviluppo dei display) raggiungerà quota 30 persone. Di queste, alcune sono dedicate all’interfaccia, altre si occupano delle applicazioni (proprio come per qualunque altro dispositivo di connettività) e, infine, vi è un terzo gruppo di collaboratori specializzati in simulazione e animazioni, e come queste ultime vengano integrate e visualizzate nel dispositivo.