“Sensual Purity – Gorden Wagener on Design” è il libro uscito il 7 dicembre scorso, edito da Condé Nast International di Londra, uno dei principali gruppi editoriali di pubblicazioni sul lifestyle. Il volume racchiude il Modern Luxury in forma di libro. Fin dalla prima pagina, il lettore si trova immerso nel mondo onnicomprensivo del design Daimler, con una particolare attenzione al marchio Mercedes-Benz.

Attraverso gli occhi di Gorden Wagener, Chief Design Officer di Daimler AG, il libro mostra uno sguardo in profondità dietro le quinte del Design Studio e fornisce un quadro completo e senza precedenti nella lavoro creativo dei designer. Questo viaggio di scoperta è visualizzato attraverso le immagini uniche del celebre fotografo inglese Jonathan Glynn-Smith.