La nuova concept car che Volkswagen presenterà al Salone di Detroit 2017 sarà in grado di guidare in modo completamente autonomo e ciò ha portato ad un’ulteriore ottimizzazione dello spazio all’interno dell’abitacolo. Il volante si ritrae automaticamente, fondendosi con la plancia. Il guidatore diventa passeggero e scanner, sensori ultrasuoni e radar lavorano guidando per lui. La show car avrà due motori elettrici e la trazione integrale.