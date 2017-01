Nonostante la denominazione I.D. BUZZ sia stata creata artificialmente, la scelta è tutt’altro che casuale. I.D. sta per Identità, Idea, Individuale, Intelligente e Iconic Design. BUZZ invece ricorda, sul piano fonetico, la parola “bus” e, sul piano linguistico, il silenzioso “ronzio” del motore. Due concetti che si fondono nel prototipo, all’avanguardia dal punto di vista tecnico e orientato al design, che si basa sul nuovo pianale modulare per veicoli elettrici MEB. La sua autonomia elettrica si aggira intorno ai 600 chilometri secondo il ciclo di guida NEDC (270 miglia/AER), la ricarica avviene in modo induttivo oppure mediante una colonnina di ricarica. Con una potenza pari a 150 kW si ricarica dell’’80% in meno di 30 minuti.