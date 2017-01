Fin dalla sua nascita nel 1989, Infiniti ha progettato una serie di tecnologie d’avanguardia di assistenza alla guida per il cliente. La Casa ha messo a punto, per la prima volta al mondo, una serie di tecnologie di guida semi-autonoma tra cui il Predictive Forward Collision Warning, sistema predittivo di avviso anticollisione anteriore, il DAS (Direct Adaptive Steering), lo sterzo elettronco diretto e l’Actove Lane Control, il controllo attivo di corsia. La QX50 Concept offre per la prima volta un pacchetto tecnologico, pronto ad entrare in produzione, che sarà ulteriormente sviluppato in modelli di prossima produzione.