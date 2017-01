E’ il manifesto del futuro del trasporto su gomma, un concetto avveniristico e innovativo che, oltre a ridefinire l’idea di camion, supera i molti preconcetti legati al lavoro sui mezzi pesanti. Iveco Z Truck apre le porte ad una nuova era.

Progettato dal Design Centre CNH Industrial in collaborazione con l’Innovation Department, Iveco Z Truck guarda al futuro anticipando come le energie alternative, le nuove tecnologie e la guida autonoma cambieranno la vita del conducente. In virtù del suo approccio pioneristico, questo concept è protetto da ben 29 brevetti.

«Il progetto è nato per rispondere alla nuova regolamentazione europea su masse, dimensioni ed emissioni che, a fronte di una riduzione del coefficiente aerodinamico di almeno un 30 per cento, con una conseguente riduzione dei consumi non inferiore al 10 per cento, unita ad un aumento della sicurezza attiva e passiva, concede alcune variazioni strutturali, tra cui la possibilità di aumentare la lunghezza del camion fino a 800 mm», spiega Marco Armigliato, Chief Designer Iveco.