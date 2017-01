L’abitacolo, realizzato sotto la guida del responsabile dell’interior design Alister Whelan, ha tratto grande vantaggio dalla nuova architettura. «Avevamo a disposizione tutto lo spazio che volevamo, così abbiamo potuto spostare le sedute in avanti, ottenere cinque posti veri senza l’ingombro del tunnel centrale e un bagagliaio molto capiente», spiega ancora Callum. Un po’ meno vicino alla I-Pace di serie rispetto all’esterno (in particolare, le sedute e i materiali di rivestimento sono ancora da show car), anche l’interno presenta comunque temi che andranno in produzione, come il “loop” della consolle centrale che crea un vano aperto per i piccoli oggetti, oppure il grande schermo centrale TFT da 12”, «anche se non rinunceremo ad un mix con comandi analogici, per alcune funzioni sono più funzionali e sicuri».