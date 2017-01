«La vera gran turismo è un’auto dalla guida grintosa, ma non è solo potenza. E’ puro dinamismo nei tratti e nello stile», osserva Gregory Guillaume, Chief Designer di Kia Motors Europa. «La Stinger non ha nulla a che fare con l’arrivare per prima a destinazione – quest’auto è passione per il viaggio».

Dal frontale elegante, lungo i suoi fianchi slanciati, fino alle possenti spalle posteriori, la Stinger trasmette la sua muscolarità. La sua presenza su strada è data dalle proporzioni della trazione posteriore, dal lungo cofano e dallo sbalzo anteriore corto mentre. La linea della Stinger e il suo equilibrio formale sono stati progettati per dare alla vettura un aspetto elegante ed atletico, non l’aggressività di un centometrista.