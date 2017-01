La Fuji Heavy Industries Ltd. ha annunciato che la nuova Subaru XV farà il suo debutto mondiale durante il prossimo Salone Internazionale di Ginevra, giunto all’87° edizione, che si svolgerà dal 9 al 19 Marzo 2017.

Con il lancio del nuovo modello, Subaru intende confermare e superare i risultati ottenuti in precedenza con un prodotto che non mancherà certo di incuriosire per le nuove soluzioni adottate.

La nuova Subaru XV sarà svelata alla conferenza stampa che si terrà presso lo stand al Salone di Ginevra. Durante la conferenza interverrà il Presidente & CEO di FHI, Mr. Yasuyuki Yoshinaga.