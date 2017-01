Immaginate se i veicoli del futuro si rivelassero “amichevoli” e concentrati sulle vostre esigenze. E’ questa la visione che sta dietro la Toyota Concept-i appena presentata al Consumer Electronics Show di Las Vegas. Questa concept dimostra la visione del brand per il futuro e l’idea che tutto debba partire dalle persone che utilizzano le vetture. Disegnata dal Toyota’s CALTY Design Research di Newport Beach, CA, e con la user experience sviluppata dal Toyota Innovation Hub di San Francisco, CA, la Concept-i è stata creata seguendo la filosofia “kinetic warmth”, un concetto ispirato al fatto che la tecnologia legata alla mobilità debba offrire il più possibile calore, accoglienza e divertimento. La Concept-i utilizza un sistema avanzato di intelligenza artificiale (AI) sviluppato per anticipare le esigenze delle persone ed ispirare la loro immaginazione.

Nel cuore della concept car c’è una potente unità di AI in grado di apprendere assieme al guidatore e di misurarne le emozioni ed i comportamenti per migliorare le condizioni di vita di quest’ultimo. Inoltre il sistema di intelligenza artificiale è in grado di supportare la guida e migliorare la sicurezza a bordo proprio grazie ad un costante dialogo con il guidatore. Il veicolo è anche in grado di monitorare il livello di attenzione di chi è al volante per scegliere se sia preferibile la guida manuale o automatica.

Per assicurare che l’elevatissima tecnologia di bordo sia comunque accogliente ed abbordabile, i designer del CALTY hanno costruito la Concept-i partendo dall’interno del veicolo, e sviluppando un’interfaccia artificiale chiamata “Yui” che controlla i sistemi di bordo. L’interfaccia presenta una rappresentazione visuale di Yui, disegnata per comunicare con un’audience globale ed in grado di interagire con gli occupanti attraverso l’utilizzo di stimoli vocali, luminosi, sonori e tattili tanto all’interno quanto all’esterno dell’abitacolo.