Rispetto al modello precedente la berlina è cresciuta di 43 mm e ha un passo più lungo di 65 mm. Dal cofano motore allungato si sviluppa un profilo slanciato che segue la linea del tetto in stile coupé fino a confluire in una coda con ampie spalle che i designer definiscono “sensuale”. Sbalzi corti, passo lungo, ruote generose e fiancate slanciate con una linea di carattere reinterpretata – la catwalk line, appunto, che Wagener definisce «la scelta più riuscita fra le tre berline» – caratterizzano il profilo sinuoso della vettura. La coda, con le ampie spalle sui passaruota posteriori, sottolinea una forte personalità, così come i gruppi ottici curati con l’abituale minuziosa attenzione di casa Mercedes e che, per quanto riguarda quelli posteriori, offrono l’inedito effetto stardust, la “polvere di stelle”.