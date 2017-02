La futura generazione di compatte Mercedes-Benz evolverà il concetto di “Sensual Purity”, come annunciato dalla scultura “Aesthetics A”.

Con questa scultura, il team di design ha, infatti, presentato la visione di una berlina compatta ridotta all’essenziale, fornendo un’indicazione chiara di come la filosofia di design della “Sensual Purity” prenderà forma in un futuro non troppo lontano.