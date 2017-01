Lexus International ha annunciato i 12 finalisti del Lexus Design Award 2017, la competizione internazionale lanciata nel 2013 che si rivolge ad una nuova generazione di designer innovativi provenienti da tutto il mondo. L’edizione 2017 ha raccolto ben 1.152 iscrizioni da parte di designer provenienti da 63 paesi diversi che hanno elaborato il tema creativo “Yet”.

Per Lexus la filosofia “Yet” significa coniugare elementi apparentemente incompatibili, un tema adeguato per la quinta edizione dell’evento. “Spacious yet aerodynamic design”, un avverbio che unisce concetti contrastanti senza però implicare necessariamente un compromesso: la creazione dell’armonia attraverso sinergie studiate per stimolare scelte avanguardistiche ed esplorare limiti sempre nuovi.