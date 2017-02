Spinta da un nuovo motore V12 da 6.5 litri, in grado di erogare 800 CV la nuova 812 Superfast raggiunge valori mai ottenuti in passato da motori anteriori su vetture di serie. La potenza del motore è sottolineata anche dal sound di scarico, pieno e avvolgente, che scaturisce dal motore di cilindrata aumentata. Il cambio dual clutch beneficia di rapporti specifici che, abbinati ai tempi di cambiata accorciati da una marcia all’altra, sia in up che e in down-shift, permette di rendere la risposta dell’acceleratore ancor più reattiva.