L’auto si presenta con forme muscolose e tre caratteristiche chiave. Una griglia a doppio arco che trasmette una sensazione di potenza ed imponenza. Gruppi ottici anteriori full led affilati, definiti dal capo del design di Infiniti “human eye headlights”, dove è evidente il richiamo alla forma dell’occhio umano. La terza caratteristica riguarda il montante C, tagliato per esaltare le sensazioni di sportività e dinamismo. «Grazie a questa impostazione stilistica siamo riusciti ad eliminare ogni sensazione di staticità», ha spiegato Albaisa. «La Q60 sembra in movimento anche quando è ferma. Il nostro linguaggio formale denominato “eleganza potente” rende le vetture Infiniti immediatamente riconoscibili, ma invece di applicare vincoli e limitazioni alla creatività, è in costante evoluzione per conservare il suo lato fresco e contemporaneo. È soprattutto la Q60 ad animare questa filosofia».