All’evento farà il suo esordio europeo anche la RC F GT3 2017, una vettura da corsa nata per esprimere la nuova direzione motorsport del brand. Tra gli altri modelli Lexus in esposizione figurano anche la gamma LC, RC, RC F, RX ed NX. Un design che per la prima volta in Europa incarnerà la nuova strategia di comunicazione “Experience Amazing” scelta dal brand.