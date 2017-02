Non una semplice riedizione, ma un salto generazionale tangibile, con l’impostazione del veicolo che si allontana dalle fattezze del monovolume per sposare le caratteristiche del Suv. Si presenta così la nuova Peugeot 3008, che abbiamo avuto modo di vedere da vicino prima del debutto al Mondial di Parigi in ottobre.

«La 308 ha rappresentato il punto di svolta per il rilancio della marca e per un posizionamento più elevato dei suoi prodotti. Ora con la 3008 si apre una nuova fase», ha detto Maxime Picat a proposito di questo nuovo Suv di segmento medio, il primo modello, inoltre, ad essere lanciato da quando lui occupa il ruolo di Brand CEO di Peugeot. Le due vetture citate hanno in comune la piattaforma EMP2, che ha consentito a ciascuna di ridurre il proprio peso di circa 100 kg.