La forma generale è armoniosa, ogni linea ha un inizio ed una fine ben definiti. Ogni singolo dettaglio, ogni singola superficie è stata studiata. Dalla bocca anteriore, aggressiva e pronunciata, ai passaruota larghi, dai dettagli dell’estrattore anteriore a quelli dei fari posteriori, dalla forma del roll bar al disegno degli interni. Tutto è stato pensato in funzione di un unico linguaggio di stile, in diretta comunicazione con l’esigenza aerodinamica. Il cofano motore è stato concepito quasi come oggetto a se stante, un pezzo con una sua completezza ed identità stilistica precisa. A differenza della stragrande maggioranza delle supercar moderne, Huayra Roadster è quasi completamente a vista e quasi ogni parte meccanica e ogni componente è visibile.