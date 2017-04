Questi due esemplari unici, in versione officina mobile per biciclette, accompagneranno per tutto l’anno gli eventi di Le coq sportif. In occasione del Salone di Birmingham, Citroën presenta in anteprima mondiale 2 showcar nate da Type H e nuovo Jumpy: 70 anni di storia che illustrano la forza di Citroën nel settore dei veicoli commerciali leggeri. Questi due concept hanno un grande temperamento, frutto di un importante lavoro di personalizzazione esterna ed interna per mettere in evidenza i colori di Le coq sportif. Rappresentano una interpretazione di design delle officine mobili per biciclette e l’unione tra estetica e funzionalità.