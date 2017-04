«GV80 Concept è un Suv che si riferisce alla fiducia e l’evoluzione del brand Genesis, il suo design è senza tempo, con un grado elevato di complessità delle superfici creato senza sottovalutare la dinamica. Questi sono tutti elementi che caratterizzano i prodotti del brand e che continueranno a vedersi nelle auto che faremo in futuro», ha detto Luc Donckerwolke, capo del design Genesis. Il team di progettazione ha espresso queste idee sia nel disegnare gli esterni sia gli interni del veicolo, utilizzando materiali di qualità e forme propositive per creare una sensazione di desiderio nell’osservatore. Il Suv GV80 Concept si distingue per le proporzioni in equilibrio con le superfici dominanti ed esibisce sofisticazione e funzionalità, trasmettendo al conducente le doti di versatilità del prodotto.