Giunto nelle concessionarie Honda di tutta Europa in questi giorni, il nuovo Honda X-ADV è il primo e unico Suv a due ruote, perché combina il comfort e la protezione di un maxiscooter con le caratteristiche dinamiche e l’attitudine al fuoristrada di una maxienduro. Per un modello così innovativo, perfettamente in linea con lo spirito di innovazione di Honda, è stato scelto un approccio promozionale diverso dal solito, per portare all’attenzione di un pubblico più ampio il nuovo X-ADV.