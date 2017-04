Queste caratteristiche sono bilanciate da proporzioni corrette, in modo che sia chiaro il linguaggio formale del design di Lynk&CO. Tutto questo è stato raggiunto senza compromettere gli spazi interni come lo spazio per le gambe o quello per la testa. Particolare attenzione è stata posta sui dettagli della 03 Concept, come le luci diurne a Led firmate Lynk&CO, o come le linee orizzontali che si rincorrono nell’anteriore rafforzando l’immagine della vettura.