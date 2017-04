Gli interni sono stati disegnati seguendo le idee di modernità, praticità e lusso. I sedili sono costruiti su misura e rifiniti a mano con cuciture in cuoio e tessuto. I materiali sono di origine britannica e viene offerta in un’ampia gamma di colorazioni. Qui sono i dettagli a fare la differenza. Il volante, posizionato per ottenere una guida migliore rispetto alla Mini classica, è in legno e si ispira alle auto del passato. Al centro della consolle è stato posizionato un porta bevande rendendo la Mini Remastered una vettura pratica per l’utilizzo giornaliero oltre che di grande fascino.