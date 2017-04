La vettura è immediatamente riconoscibile come auto da Formula 1. E’ caratterizzata da un lungo naso sottile, dalle bacchette laterali e da quattro ruote attive. Il design è finemente levigato ed aggressivo. Le caratteristiche della R.S. 2027 Vision, come le luci anteriori a Led a forma di C e il diamante illuminato con il logo Renault sulla copertura del motore, forniscono una connessione visiva tra l’auto da corsa e i modelli di serie della casa francese. Per rendere ancora più accattivante lo spettacolo, il colore emesso da queste luci passa dalla tonalità bianca a quella blu quando viene attivata la modalità elettrica.