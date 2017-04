Accanto agli slanci stilistici, a margine delle soluzioni più evidenti e scenografiche, al di là delle caratterizzazioni commerciali, la vernice è una guaina visiva che contribuisce a definire le caratteristiche comunicative di un progetto. Ecco perché la Volkswagen Arteon si veste, oltre che dei grigi e delle tinte più sobrie, di tre sgargianti tonalità che paiono rubate a una freschissima citycar: Atlantic Blue, Chilli Red e Kurkuma Yellow. Quest’ultimo, pirotecnico nelle foto di lancio e impiegato anche sul recente restyling della Golf VII, rende particolarmente orgoglioso Klaus Bischoff, Responsabile del design della marca: «Sono occorsi ben tre anni di lavoro per ottenerlo», spiega. Gli fanno eco Astrid Göring e Susanne Gerken, che si occupano del color and trim: «Un tempo una sfumatura così sarebbe stata irrealizzabile, perché il mondo dei pigmenti non era abbastanza avanzato. Oggi abbiamo potuto definire il punto esatto di giallo e sottoporlo al team dei designer». Bischoff prosegue: «L’Arteon inaugura una nuova era e merita una livrea inedita. Ma la tecnologia evolve rapidamente e le possibilità espressive si moltiplicano: la rivoluzione del colore, per Volkswagen, non è che all’inizio». #Arteon @Volkswagen