«Prototype 9 omaggia la tradizione di creatività, artigianalità e passione di chi ci ha preceduto in Nissan Motor Corporation, a cui dobbiamo tutto ciò che siamo oggi. Tutto è iniziato da una domanda: e se negli anni ‘40 Infiniti avesse creato un’auto da corsa? Se immaginassimo un’auto con il nostro marchio a ruote scoperte sfrecciare sui circuiti famosi dell’epoca come il Tamagawa Speedway in Giappone, come sarebbe? I bozzetti erano splendidi e l’idea così allettante da spingerci a creare un prototipo. Quando anche gli altri reparti ne sono venuti a conoscenza, si sono offerti di collaborare per creare un veicolo funzionante», ha detto Alfonso Albaisa, Vice Presidente Senior, Global Design.