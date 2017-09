New Holland Agriculture ha presentato al Farm Progress Show l’ultima evoluzione della sua visione per un futuro sostenibile dell’agricoltura: un concept di trattore alimentato a metano che reinterpreta la progettazione di questa macchina rivelando un futuro all’insegna della connessione. Il marchio immagina un’azienda agricola del futuro completamente indipendente dal punto di vista energetico: un’azienda che non produce solo alimenti, ma anche la biomassa che serve per generare l’energia utilizzata per le sue attività e per alimentare i suoi trattori e gli altri macchinari.