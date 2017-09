La nuova carrozzeria e i materiali impiegati permettono un risparmio di oltre 80 kg rispetto alla carrozzeria della precedente Continental W12. Pur mantenendo l’eleganza classica che ha reso popolare il modello precedente, la linea della nuova Continental GT si presenta più scolpita e ben definita, ispirandosi direttamente al concept car EXP 10 Speed 6, acclamato dalla critica. Per ottenere un nuovo look così riuscito, la superficie in alluminio della Continental GT è stata realizzata con la tecnologia Superforming, una tecnica di precisione che prevede una lavorazione dell’alluminio riscaldato a 500° C, usata in precedenza per i parafanghi Bentley. Questo metodo permette ai designer di creare linee più complesse e definite per la carrozzeria e fiancate più profonde, scolpite e possenti.