Con Renault Symbioz, Renault esprime la sua visione sul ruolo dell’automobile nella nostra società, da qui al 2030. Con questa concept-car, Renault esplora la mobilità autonoma, elettrica e connessa del futuro. Symbioz è un richiamo alle origini, dal greco antico “symbiosis”, che significa “vivere insieme”. Per Renault, l’automobile del futuro, incarnata da questa concept-car, sarà in armonia e in costante interazione con il suo ambiente, le infrastrutture stradali e la vita digitale dei passeggeri. La lettera “Z“ del nome evoca la tecnologia elettrica Z.E., che anima questa concept-car. La vettura sarà svelata da Thierry Bolloré, Direttore Delegato alla Competitività e Laurens van den Acker, Direttore del Design Industriale al Salone di Francoforte 2017.