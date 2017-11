//BMW X2, FORME DINAMICHE E PERSONALITA’ DA “X”

In particolare, due elementi di design saltano agli occhi. Ora la griglia tipica delle vetture del brand premium tedesco allarga le sue forme verso il basso, caratterizzando lo stile di questa vettura. E infatti la prima volta che su una moderna BMW viene adottata una soluzione stilistica di questo genere. Il secondo elemento da analizzare è il logo del marchio posizionato centralmente sul montante C, omaggio alle grandi BMW del passato come la 2000 CS e la 3.0 CSL.