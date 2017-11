//SEAT ARONA, QUANDO L’EMOZIONE CRESCE

«Abbiamo già lavorato sull’idea di una SUV in versione FR per la Ateca, ma stavolta si trattava di sottolineare il brio di una vettura di per sé più agile e compatta, perfetta per riprendere l’universo sportivo del marchio. Per noi, era come un giocattolo con cui divertirsi» racconta compiaciuto Jordi Font, responsabile del color&trim. «Per questo abbiamo riproposto tutti i contenuti della sorella minore, a partire dai sedili con inserti in Alcantara e da colori come Blu Mistero e Rosso Intenso, con l’aggiunta del tetto a contrasto in tre tinte. In più, abbiamo anticipato qualche dettaglio di finitura che arriverà a brevissimo anche sull’altra, come la fascia sulla plancia rivestita in similpelle nera con cuciture rosse».