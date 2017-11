//ADIENT AI-18, I SEDILI DEL FUTURO

Questo concept all’avanguardia è stato pensato per equipaggiare i veicoli a guida autonoma, proponendo soluzioni modulabili e innovative. «I conducenti diventeranno veri e propri passeggeri e avranno più tempo per fare ciò che desiderano, vivranno l’abitacolo molto più intensamente. Saranno in grado di arrivare a destinazione in modo più sicuro e meno stressante grazie alla tecnologia avanzata dei nostri prodotti», ha dichiarato Chung. L’AI-18 può essere configurato secondo cinque profili, Lounge, Communication, Cargo, Family e Baby Plus, a seconda delle esigenze dei passeggeri. Si passa da un settaggio volto al completo relax, in cui le poltrone si reclinano come in una prima classe di un aereo, ad una combinazione dedicata al lavoro con tavolini e connessione wifi, fino a soddisfare le necessità di chi deve caricare in auto numerosi bagagli o un passeggino, grazie alla totale scomparsa dei sedili posteriori. All’anteriore diversi sensori monitorano le posizioni di seduta, la pressione sanguigna del passeggero, il battito cardiaco, cercando di far diminuire il livello di stress dell’occupante per mezzo di un massaggio rilassante.