BMW X3, RINNOVATA NEL DESIGN E NEI CONTENUTI

Negli interni ritroviamo il family feeling tipico delle vetture del gruppo, grazie all’orientamento della strumentazione verso il guidatore e alla grande ergonomia. Le forme preponderanti sono anche qui quelle esagonali, con tocchi stilistici differenti a seconda delle quattro varianti di allestimento proposte (Business Advantage, X-Line, Luxury o M-Sport). Completano il quadro materiali di qualità, spazio a bordo e grande silenziosità di marcia, aumentata rispetto alla versione precedente e ottenuta per mezzo dell’inspessimento dei cristalli. Le linee disegnano una plancia moderna, ora lo schermo del navigatore da 10,25 pollici con Gesture Control (entrambi optional) è flottante al centro della plancia, più in basso i comandi fisici per la climatizzazione sono stati ridisegnati aumentando l’intuitività d’utilizzo.