//FERRARI FXX-K EVO, PIU’ LEGGERA E AERODINAMICA

La nuova Ferrari FXX-K Evo sarà disponibile in una produzione estremamente limitata oltre che come pacchetto evolutivo per gli esemplari esistenti. La super sportiva è un’evoluzione importante nel “Programma XX” lanciato nel 2005 con vetture appositamente concepite per partecipare all’omonimo programma di ricerca e sviluppo, sinonimo di innovazione e prestazioni senza compromessi.