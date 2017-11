//ITALDESIGN E POLITECNICO DI TORINO RAFFORZANO LA LORO COLLABORAZIONE

La partnership si estende anche all’ambito della didattica e dell’alta formazione, per dare impulso alle forme di coinvolgimento diretto degli studenti, in particolare Italdesign si impegna ad offrire il proprio supporto per lo svolgimento di tesi, elaborati di laurea e organizzazione di visite e stage didattici presso la propria sede. «Da anni investiamo in formazione e sviluppo per esser protagonisti della trasformazione della mobilità e latori di nuove visioni precorrendo i tempi. Siamo orgogliosi di entrare in sinergia con un Ateneo di eccellenza e alla costante ricerca di potenziamento: attraverso questo accordo della durata di tre anni, e rinnovabile nell’ottica di una collaborazione strategica a lungo termine, abbracciamo insieme le sfide del futuro», ha dichiarato Giuseppe Savino, Direttore Risorse Umane ed Organizzazione di Italdesign.