//JEEP WRANGLER, DESIGN MODERNO FEDELE ALL’ORIGINALE

La nuova Jeep Wrangler è caratterizzata, oltre che da una capacità in off-road migliorata, da un design moderno e fresco che non vuole però discostarsi troppo dall’originale, da motori aggiornati e più efficienti, da nuove possibilità di configurazione dell’hard-top e nuove tecnologie per sicurezza e infotainment. Il design degli interni unisce uno stile autentico e concreto con materiali ricercati e di qualità, al fine di migliorare al tempo stesso versatilità e confort per guidatore e passeggeri.