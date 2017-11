KIA “TIGER NOSE”, DIECI ANNI DI IDENTITA’ RUGGENTE

L’intuizione risiedeva anzitutto nella veste grafica del nuovo elemento: «Il profilo cromato prevedeva una forma che avrebbe fatto pensare alla sede del logo, ma noi preferimmo spostare quest’ultimo sul cofano, lasciando un’area libera, al centro, capace di attirare immediatamente lo sguardo». In tal modo si assumeva un orientamento pressoché opposto a quanto in uso presso le altre Case, intente a massimizzare dimensione e valore dei propri simboli, ottenendo in più una grigliatura incline a suggerire un’ampia capacità di aspirazione d’aria fresca, quasi si trattasse di due “narici” studiate per la respirazione del motore: «In realtà il nome “Tiger Nose” non è nato insieme alla proposta estetica, ma solo dopo, in uno studio di Seul nel quale incontrai alcuni manager coreani. Forse videro nel restringimento centrale l’espressione di un felino che arriccia il muso prima di spalancare le fauci, anche se evocare il mondo animale non era un’intenzione diretta del mio team. In ogni caso, l’identità Kia era ormai chiara».