//MERCEDES-BENZ CLASSE A, LUSSO MODERNO

Ambasciatrice della nuova generazione di auto compatte, l’anno prossimo la nuova Mercedes-Benz Classe A rileverà un modello di successo che ha contribuito a ringiovanire il brand premium tedesco. «La nuova Classe A rappresenta il passo successivo della nostra filosofia di design della “limpida sensualità” e ha tutte le carte in regola per aprire una nuova era dello stile», afferma Gorden Wagener, responsabile design di Daimler AG. «Gli interni sprigionano un lusso moderno, che raggiunge un livello inedito in questa classe di vetture e traghetta la user interface nell’era digitale».