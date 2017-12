//MERCEDES-BENZ CLS, “HOT AND COOL”

Gli eleganti interni di CLS Coupé colpiscono per le forme pulite che, come negli esterni, hanno un andamento sinuoso. A ciò si aggiungono materiali dalle finiture raffinate. La plancia sportiva sviluppata in larghezza e le soluzioni cromatiche producono una sensazione di grande spaziosità, abbinata alla leggerezza delle linee che corrono morbide dalla porta anteriore fino a quella posteriore, prima di aprirsi all’altezza del montante centrale.