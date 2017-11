//RITORNA BERTONE, D’AMBROSIO DIRETTORE DEL DESIGN

«L’operazione è stata compiuta seguendo una logica precisa. Si è voluto da un lato garantire nuova vita ad un grande nome del Design e dall’altro aggiungere un serbatoio creativo all’eccellente attività ingegneristica fornita dall’azienda», ha detto D’Ambrosio. L’obiettivo è quello di una riqualificazione del valore del marchio Bertone, per fornire ai clienti Akka un servizio specializzato e competente. Bertone torna per fare più design che stile, avendo in mente la fattibilità come parola d’ordine: «Così come nel passato, la nostra idea rimane quella di realizzare prodotti completi, che siano vere e proprie concept car di ricerca avanzata, ma anche da poter eventualmente destinare alla produzione. La parte di ricerca sarà esattamente aderente ai contenuti del marchio e la sua storia, si parla di design Bertone e non solo di stile», ha detto il capo del design. Un buona prospettiva di futuro per l’azienda fondata nel 1912 a Torino, che per l’occasione ha lanciato il “Bertone Design Contest”, dedicato a studenti, designer indipendenti e design studios. La richiesta è quella di progettare una vettura sportiva, tributo al forse più famoso modello del carrozziere torinese, la Lamborghini Miura del 1966.