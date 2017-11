//REDS, LA CITYCAR DI CHRIS BANGLE A LOS ANGELES 2017

La concept è stata concepita per soddisfare le esigenze di chi guida nelle megalopoli cinesi, dove statisticamente un’automobile sta ferma nel traffico per il 90% del tempo. Sviluppare un veicolo con queste premesse significa dare un’importanza all’aspetto non dinamico dell’architettura. «Stiamo entrando in una quarta era del car design, ma esitiamo perché abbiamo paura di fare le cose diversamente. Quest’auto è per me la dimostrazione che è possibile avere qualcosa che sia altamente emozionale e immediato, ma anche funzionale e intellettualmente coinvolgente allo stesso tempo», ha dichiarato Chris Bangle.