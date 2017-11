//SALONE DI GUANGZHOU 2017, SEMPRE PIU’ SUV

Sempre più Suv. E’ quanto emerge girando tra gli stand del Salone di Guangzhou 2017, vetrina ideale per comprendere quale sia l’orientamento del mercato dell’auto, e quindi del design, in Cina. Le vetture a pianale alto che tanto piacciono in Europa, qui sono diventate un vero e proprio must, tanto che alcuni costruttori hanno in gamma solamente Suv. La berlina a tre volumi, da sempre amata dal pubblico cinese, sta dunque cedendo il passo agli Sport Utility Vehicles che in Cina, a differenza di quanto accade nel vecchio continente, più sono grandi e più si vendono.