//THE BEST CONCEPT CARS OF THE 2000S / VOLKSWAGEN BULLI

Se non fosse stato per Ben Pon, importatore olandese di Volkswagen nell’immediato dopoguerra, non ci sarebbe stata quest’altra leggenda della casa di Wolfsburg sfociata al salone di Ginevra 2011 nel concept Bulli. Fu lui, nel 1947, a tracciare su un foglio di carta la sagoma di un minibus, ancorato al telaio del Maggiolino, che tre anni dopo sarebbe diventato un’icona mondiale. Il nome in codice, nello stabilimento VW, era T1, che stava per Transporter 1: i tedeschi lo chiamavano Bulli, gli americani Microbus. Sarebbe stato venduto e utilizzato in ogni salsa: come trasporto multiplo, come camper familiare, come casa per i “figli dei fiori”. Con il concept di Ginevra i designer di Wolfsburg hanno voluto reinterpretare a 61 anni di distanza lo spirito del T1, destinandolo a una nuova generazione: semplice, pulito e soprattutto divertente. Un altro tassello nell’”operazione simpatia” che caratterizza il nuovo corso Volkswagen.