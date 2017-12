//TOYOTA FT-AC, DESIGN AUDACE E SPIRITO AVVENTURIERO

La vettura appare imponente, grazie al passo lungo e alla griglia frontale molto pronunciata, incorniciata dai proiettori a Led. I parafanghi sono larghi per offrire una maggiore protezione e i cerchi da 20 pollici sono montati su gomme all-terrain. Il look da fuoristrada è accentuato da due ganci di recupero e dalle piastre antiscivolo. Le luci fendinebbia possono essere rimosse e utilizzate come lampade portatili, ideali per essere montate ad esempio su una mountain bike. Il sistema di portabagagli sul tetto in stile safari può trasportare tutti i tipi di attrezzatura sportiva e da avventura. Gli indicatori di direzione a Led possono anche illuminare lo spazio circostante o persino fungere da flash per le telecamere incorporate negli specchietti laterali. Un hotspot Wi-Fi integrato offre agli amanti dell’avventura la possibilità di mostrare in diretta le loro attività o di caricare filmati online in tempo reale. Infatti, così come i fendinebbia, anche le telecamere sono rimovibili.