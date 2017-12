//CASE IH E CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT VINCONO IL GOOD DESIGN AWARD

Ogni elemento della cabina di questa gamma di ultima generazione è stato progettato per offrire un tocco di stile automobilistico con prestazioni industriali, grazie all’estetica migliorata, al comfort superiore, all’ergonomia, alle innovazioni pratiche e ai sistemi tecnologici intuitivi. Il design garantisce inoltre la migliore visibilità della categoria, con un parabrezza prodotto in un pezzo unico che offre una vista panoramica senza ostacoli sul davanti. “A nome di tutto il Design Center, siamo onorati di essere stati premiati con due Good Design Awards”, ha commentato David Wilkie, responsabile del CNH Industrial Design Center. “Questo riconoscimento rispecchia la dedizione del nostro team, i nostri sforzi per guardare oltre le convenzioni del design industriale, sfidando noi stessi e l’intero settore per prendere in considerazione soluzioni nuove e dinamiche dedicate a segmenti specifici come, in questo caso, le macchine agricole e movimento terra”.