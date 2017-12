//DACIA DUSTER, L’EVOLUZIONE DELLA SOLIDITA’

«Non è semplice intervenire su un’auto così apprezzata» incalza Marc Suss, a capo del programma Global Access di Renault, in cui rientrano le attività della Casa romena. «Chi la sceglie spesso persegue un vero e proprio stile di vita tendente a eliminare il superfluo. È una decisione da rispettare anche in sede progettuale». Non si tratta, dunque, di arricchire indiscriminatamente il prodotto attingendo alle ultime tecnologie, bensì di affinarne i contenuti solo ove necessario: «Sulla nuova Duster non sono presenti, per esempio, i fari a led – riprende Durand – perché li abbiamo ritenuti inutilmente costosi. In compenso, per gli interni abbiamo tenuto in grande considerazione le osservazioni dei clienti, nel complesso già molto contenti, organizzando diversi focus group fin dall’inizio. È così che abbiamo scoperto, per esempio, che lo schermo del navigatore era troppo basso. E viceversa, che le nostre tipiche bocchette d’areazione rotonde, economiche da produrre perché composte solo di due pezzi, funzionano benissimo».