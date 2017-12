//DAVID HILTON E’ IL NUOVO STRATEGIC DESIGN DIRECTOR DI CHANGAN

David Hilton è il nuovo Strategic Design Director di Changan Automobile. Hilton, già Senior Design Director di NIO e capo del design degli esterni presso Bentley, lavorerà a Chongqing, nel sud della Cina ma si occuperà anche delle strategie globali tenendosi in contatto con i design center di Torino e Giappone. Il prodotto rimane un obiettivo chiave costante nello sviluppo di Changan Automobiles, e con questo nuovo ingresso in azienda la competenza, per quanto riguarda il design, sarà elevata a nuovi livelli.